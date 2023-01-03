Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 10:41

В ФИДЕ заявили об отсутствии уведомления о переходе Костенюк в состав сборной Швейцарии

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном выступлении россиянки Александры Костенюк за сборную Швейцарии.

«Я еще не видел обращения швейцарцев и Александры», — сказал Дворкович «СЭ».

Костенюк — двенадцатая чемпионка мира по шахматам среди женщин, двукратная чемпионка России, чемпионка Европы, трехкратная победительница Всемирных шахматных олимпиад, пятикратная победительница командного чемпионата Европы в составе сборной России. В ноябре 2004 года она стала 10-й женщиной в мире, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин.

Российская шахматистка Костенюк с 2024 года будет выступать на турнирах под флагом Швейцарии

Александра Костенюк
1
Читайте также
Секс-символ скелетона и дочь Тутберидзе. Самые запоминающиеся спортивные свадьбы 2022 года
Сколько осталось забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки?
Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки для новых регионов
The Times назвала причину имитации Киевом успехов на поле боя
Экс-голкипер Гашек призвал МОК объяснить причину отстранения россиян
В Польше высмеяли реакцию Моравецкого на чествование Бандеры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ФШР не получала уведомление о выступлении Костенюк за сборную Швейцарии
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости