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Сегодня, 23:14

Российская шахматистка Костенюк с 2024 года будет выступать на турнирах под флагом Швейцарии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александра Костенюк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российская шахматистка Александра Костенюк приняла решение с 1 января 2024 года выступать на турнирах под флагом Швейцарии, сообщает шахматная федерация страны.

38-летняя Костенюк имеет российское и швейцарское гражданство. В настоящее время она выступает под флагом Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ).

Отмечается, что Костенюк не будет играть за Швейцарию с 2023 года из-за финансовой подоплеки. Если бы она перешла в другую федерацию сейчас, Швейцарии пришлось бы заплатить Российской шахматной федерации трансферный взнос в размере 10 000 долларов. После двухлетнего периода ожидания смена федерации осуществляется бесплатно.

Костенюк — двенадцатая чемпионка мира по шахматам среди женщин, двукратная чемпионка России, чемпионка Европы, трехкратная победительница Всемирных Шахматных Олимпиад, пятикратная победительница командного чемпионата Европы в составе сборной России. В ноябре 2004 года она стала 10-й женщиной в мире, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин.

Источник: https://www.swisschess.ch/news-112/gm-alexandra-kosteniuk-spielt-ab-2024-fuer-die-schweiz.html
Александра Костенюк
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