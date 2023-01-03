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Сегодня, 11:58

В Госдуме не считают страшным возможный переход Костенюк в сборную Швейцарии по шахматам

Микеле Антонов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможное продолжении карьеры шахматистки Александры Костенюк в составе сборной Швейцарии.

«Надо внимательно изучить суть вопроса. Ничего страшного в этом нет. Если хочет, пусть выступает. Но для этого нужно соблюдать правила, когда меняют одно спортивное гражданство на другое. Это единственный путь, который вполне себе свободен во всех странах мира. Но Александра всегда была для нас представителем России. Она россиянка. Конечно, идеально всем спортсменам нашей страны выступать под нашим флагом», — сказал Свищев «СЭ».

38-летняя Костенюк имеет российское и швейцарское гражданство. В настоящее время она выступает под флагом Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ).

2 января шахматная федерация Швейцарии сообщила, что россиянка приняла решение с 1 января 2024 года выступать на турнирах под флагом страны.

Российская шахматистка Костенюк с 2024 года будет выступать на турнирах под флагом Швейцарии

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