Тренер Непомнящего: «Юрий Дохоян — тот человек, который умел сплачивать вокруг себя коллектив»

Владимир Поткин, тренер гроссмейстера Яна Непомнящего, в разговоре с «СЭ» рассказал о важности в его жизни Юрия Дахояна.

— Насколько Юрий Дохоян важный человек в вашей жизни?

— Это человек с большой буквы. Я многому у него научился. Это была большая честь работать с ним в рамках сборной. Мы начинали эту работу на Олимпиаде в Стамбуле, когда поделили первое место, потом был триумф на чемпионате мира в 2013-м, когда выиграли золото с командой. Юрий Рафаэлович Дохоян — тот человек, который умел сплачивать вокруг себя коллектив, умел мотивировать людей на высокие достижения. Также это была работа в матче в Нью-Йорке вместе с Сергеем Карякиным, где они бок о бок с Дохояном работали. Нас связывали не только профессиональные отношения, но и дружеские, хотя, конечно, для меня Юрий Рафаэлович как старший коллега. Хочется мне самому передавать тот самый опыт, который получаю, своим ребятам.

Также отмечу, что здесь была знаковая роль у Игоря Аркадьевича Зайцева, это первый такой серьезный наставник. Когда проводили первые сборы в Рыбинске, моем родном городе, он был тренером Анатолия Евгеньевича Карпова, он привил то искусство анализа, которым он обладает. Благодаря его помощи, я что-то начинаю строить со своими учениками. От всей души его поздравляю, желаю долгих лет жизни. Он всегда умеет вдохновлять своих учеников. У него огромный вклад в советские и российские шахматы. Без таких личностей не было бы тех чемпионов мира, великих шахматистов, которыми мы сейчас гордимся. Такие люди всегда в нашем сердце, мы будем продолжать их делать.