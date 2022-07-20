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Сегодня, 15:03

Тренер Непомнящего рассказал о ближайших планах российского гроссмейстера

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Владимир Поткин, тренер российского шахматиста Яна Непомнящего рассказал о планах спортсмена на ближайшее время.

— Ян на днях отметил день рождения. Как он себя чувствует после победы? И морально, и физически.

— Конечно, после победы Ян воодушевлен, но в то же время он потратил много сил. День рождения отпраздновал в кругу друзей с хорошим настроением, а в эти минуты Ян уже играет в Загребе, где тоже предстоит встреча с Карлсеном в первом туре. Снова сразится за доску. Ян пока весь в шахматах.

— Есть ли уже какие-то планы после Загреба?

— Есть некие технические сложности с попаданием в Америку, там пройдет один из турниров Grand Chess Tour в Сент-Луисе. Потом надо будет уже выстраивать стратегию подготовки с учетом того, когда ФИДЕ сделает официально заявление, объявят уже все детали матча и сроки проведения.

Сегодня, 20 июля, норвежец Магнус Карлсен объявил об отказе от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим, который выиграл турнир претендентов. Согласно регламенту, вместо Карлсена в матче за титул против Непомнящего примет участие китаец Дин Лижэнь, который занял второе место по итогам турнира претендентов.

Дин Лижэнь
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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