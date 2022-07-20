Тренер Непомнящего рассказал, почему Карлсен мог отказаться проводить матч за мировую шахматную корону

Владимир Поткин, тренер гроссмейстера Яна Непомнящего, в разговоре с «СЭ» поделился мнением, почему норвежец Магнус Карлсен мог отказаться проводить матч за мировую шахматную корону с российским спортсменом.

«Матч за первенство мира стоит обособленно, это уникальное соревнование. Это действительно большое противостояние, к которому надо морально быть готовым. Возможно, Магнусу нужно время, чтобы насытиться чем-то другим в шахматах и снова заскучать по матчам за первенство мира», — сказал Поткин.

Сегодня, 20 июля, Карлсен объявил, что не будет играть с Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он не заинтересован в еще одном матче за титул чемпиона мира.

Карлсен является обладателем титула с 2013 года, тогда он победил индуса Вишвантана Ананда. С тех пор шахматист защитил титул 4 раза.

Согласно регламенту, в связи с отказом Карлсена Непомнящему предстоит провести матч за титул с занявшим второе место на турнире претендентов китайцем Дин Лижэнем.