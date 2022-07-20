Песков об отказе Карлсена играть с Непомнящим: «Это его не красит»

Пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков сожалеет, что матч между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира не состоится.

В среду, 20 июля, Карлсен объявил, что не будет играть в матче за мировую шахматную корону из-за отсутствия мотивации.

«Конечно, сожалеем! Это не красит Карлсена», — приводит ТАСС слова Пескова.

Он выразил надежду, что чемпионом мира станет гроссмейстер из России.

«Все равно будем болеть за Яна и ждать корону в России», — подчеркнул Песков.

По регламенту из-за отказа Карлсена соперником Непомнящего должен стать китаец Дин Лижэнь, который занял второе место на турнире претендентов.