Песков об отказе Карлсена играть с Непомнящим: «Это его не красит»
Пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков сожалеет, что матч между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира не состоится.
В среду, 20 июля, Карлсен объявил, что не будет играть в матче за мировую шахматную корону из-за отсутствия мотивации.
«Конечно, сожалеем! Это не красит Карлсена», — приводит ТАСС слова Пескова.
Он выразил надежду, что чемпионом мира станет гроссмейстер из России.
«Все равно будем болеть за Яна и ждать корону в России», — подчеркнул Песков.
По регламенту из-за отказа Карлсена соперником Непомнящего должен стать китаец Дин Лижэнь, который занял второе место на турнире претендентов.
Источник: https://tass.ru/sport/15263885
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