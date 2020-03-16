Бывший теннисист, ныне — тренер Роджера Федерера Иван Любичич пошутил о том, что Международный турнир претендентов по шахматам будет спасать любителей спорта от нехватки соревнований в связи с отменой массы мероприятий из-за пандемии коронавируса.

— Шахматы нас всех спасут (или сведут всех с ума) в ближайшее время, — написал в своем Twitter Любичич. — Завтра (надеюсь!) начнется Международный турнир претендентов по шахматам. Победитель встретится с Магнусом Карлсеном в декабре на матче за звание чемпиона мира (достаточно простые слова для тех, кто не любит шахматы). Всем оставаться дома!

Chess will keep us sane (or drive us crazy ?) in the next period. Tomorrow (hopefully!) starts Candidates tournament. Winner will face @MagnusCarlsen in December for World Champion title match (simplified words for also non chess lovers). Stay home everyone! — Ivan Ljubicic (@theljubicic) March 16, 2020

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 17 марта по 3 апреля. В турнире претендентов примут участие 8 шахматистов: россияне Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко и Александр Грищук, китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь, голландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана и француз Максим Вашье-Лаграв.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.