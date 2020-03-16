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Тренер Федерера — об отмене турниров из-за коронавируса: «Шахматы нас всех спасут. Или сведут с ума»

12:58
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Бывший теннисист, ныне — тренер Роджера Федерера Иван Любичич пошутил о том, что Международный турнир претендентов по шахматам будет спасать любителей спорта от нехватки соревнований в связи с отменой массы мероприятий из-за пандемии коронавируса.

— Шахматы нас всех спасут (или сведут всех с ума) в ближайшее время, — написал в своем Twitter Любичич. — Завтра (надеюсь!) начнется Международный турнир претендентов по шахматам. Победитель встретится с Магнусом Карлсеном в декабре на матче за звание чемпиона мира (достаточно простые слова для тех, кто не любит шахматы). Всем оставаться дома!

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 17 марта по 3 апреля. В турнире претендентов примут участие 8 шахматистов: россияне Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко и Александр Грищук, китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь, голландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана и француз Максим Вашье-Лаграв.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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