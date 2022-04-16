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Журова — об исключении российского флага из Chess.com: «Нам придется потерпеть»

Светлана Журова отреагировала на санкции портала Chess.com в отношении российских шахматистов
Георгий Скобликов
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на санкции портала Chess.com в отношении российских и белорусских шахматистов.

«Это неприятно. Жалко, что шахматная федерация поддается этому ажиотажу. Здесь нам придется потерпеть, а потом посмотрим, как нам на это реагировать. Всегда были непростые времена. Даже в период холодной войны, когда в мире шахмат все было не так уж и просто, уважение проявляли. Хотелось бы, чтобы такое же отношение было и сейчас», — сказала Журова «СЭ».

У пользователей портала Chess.com в трансляциях турниров ФИДЕ и призовых соревнований флаги России и Белоруссии заменены на сине-голубые одноцветные триколоры. Также сайт запретил российскому гроссмейстеру Сергею Карякину участвовать в призовых турнирах на шахматной платформе. При этом Chess.com не планирует блокировку российский и белорусских пользователей, однако в настоящее время не принимает оплату из этих стран за подписку на дополнительные услуги.

Светлана Журова
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