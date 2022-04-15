Президент Федерации шахмат России предложил освободить от налогов спортивные компании

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов предложил Министерству спорта РФ освободить от налогов компании, которые работают в сфере спорта.

«Мы предлагаем инициативу. Все компании, работающие в сфере спорта, необходимо освободить от налогов. Это даст большой эффект поддержки спорта», — сказал Филатов.

14 апреля наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации. Отмечалось, что в индивидуальных турнирах цикла чемпионата мира шахматисты из России и Белоруссии смогут участвовать под флагом ФИДЕ.