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Сегодня, 12:48

Президент Федерации шахмат России предложил освободить от налогов спортивные компании

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов предложил Министерству спорта РФ освободить от налогов компании, которые работают в сфере спорта.

«Мы предлагаем инициативу. Все компании, работающие в сфере спорта, необходимо освободить от налогов. Это даст большой эффект поддержки спорта», — сказал Филатов.

14 апреля наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации. Отмечалось, что в индивидуальных турнирах цикла чемпионата мира шахматисты из России и Белоруссии смогут участвовать под флагом ФИДЕ.

Андрей Филатов
ФИДЕ
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