Российские и белорусские шахматисты пропустят третий онлайн-турнир серии «Тур чемпионов»

Шахматисты из России и Белоруссии не примут участия в третьем онлайн-турнире серии «Тур чемпионов», сообщили ТАСС в пресс-службе организатора соревнований Play Magnus.

«Play Magnus присоединяется ко многим международным спортивным организациям и пока не будет приглашать спортсменов из России и Белоруссии на наши турниры», — сообщили в пресс-службе организатора соревнований.

Напомним, что по итогам первого турнира, проходившего с 19 по 26 февраля, россияне Ян Непомнящий, Андрей Есипенко и Владислав Артемьев вышли в полуфинал. В финале Непомнящий проиграл норвежцу Магнусу Карлсену.

До второго турнира, который проходил с 19 по 26 марта, российские шахматисты не были допущены. При этом в рамках «Тура чемпионов» до ноября пройдет еще шесть турниров.

В середине марта Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации. Отмечалось, что россияне и белорусы смогут выступать на индивидуальных турнирах в нейтральном статусе.