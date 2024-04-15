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Сегодня, 12:36

Сопернику Непомнящего на турнире претендентов сделали замечание за шумную обувь

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Французский гроссмейстер Алиреза Фируджа сообщил, что ему во время матча 9-го тура турнира претендентов с Яном Непомнящим сделали замечание за обувь.

«В середине матча, в самый напряженный момент, когда я шел по залу во время хода Яна, судья направился ко мне и сказал, чтобы я больше не ходил, так как моя обувь слишком шумит на деревянном полу.

Он сказал мне принести новую обувь на следующий день, но у меня и так есть официальная обувь, которая разрешена и которую я ношу уже больше года», — написал шахматист в своих социальных сетях.

Матч завершился ничьей. В личном зачете Турнира претендентов Непомнящий имеет 5,5 очка и занимает второе место. Такое же количество очков у Гукеша Доммараджу из Индии. Фируджа идет седьмым, имея 3,5 очка.

Согласно правилам турнира, шахматисты не имеют права издавать лишний шум в игровом зале, но все это остается на усмотрение арбитра.

Шахматы
Ян Непомнящий
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