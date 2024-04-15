Результаты 9-го дня турнира претендентов-2024

В Торонто завершился девятый игровой день турнира претендентов-2024.

Ян Непомнящий сыграл вничью с французом Алирезой Фируджой и с 5,5 очка лидирует в общем зачете, россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина сыграли вничью с Хампи Конеру из Индии и Анной Музычук из Украины соответственно.

Турнир претендентов-2024, 14 апреля:

Ниджат Абасов (Азербайджан) — Фабиано Каруана (США) — 1/2:1/2.

Алиреза Фируджа (Франция) — Ян Непомнящий (Россия) — 1/2:1/2.

Гукеш Доммараджу — (Индия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 1/2:1/2.

Видит Гуджрати (Индия) — Хикару Накамура (США) — 1:0.

Турнир претенденток-2024, 14 апреля:

Хампи Конеру (Индия) — Екатерина Лагно (Россия) — 1/2:1/2

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Тань Чжунъи (Китай) — 0:1

Лэй Тинцзе (Китай) — Нургюл Салимова (Болгария) — 1/2:1/2

Анна Музычук (Украина) — Александра Горячкина (Россия) — 1/2:1/2