Результаты 9-го дня турнира претендентов-2024
В Торонто завершился девятый игровой день турнира претендентов-2024.
Ян Непомнящий сыграл вничью с французом Алирезой Фируджой и с 5,5 очка лидирует в общем зачете, россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина сыграли вничью с Хампи Конеру из Индии и Анной Музычук из Украины соответственно.
Турнир претендентов-2024, 14 апреля:
Ниджат Абасов (Азербайджан) — Фабиано Каруана (США) — 1/2:1/2.
Алиреза Фируджа (Франция) — Ян Непомнящий (Россия) — 1/2:1/2.
Гукеш Доммараджу — (Индия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 1/2:1/2.
Видит Гуджрати (Индия) — Хикару Накамура (США) — 1:0.
Турнир претенденток-2024, 14 апреля:
Хампи Конеру (Индия) — Екатерина Лагно (Россия) — 1/2:1/2
Рамешбабу Вайшали (Индия) — Тань Чжунъи (Китай) — 0:1
Лэй Тинцзе (Китай) — Нургюл Салимова (Болгария) — 1/2:1/2
Анна Музычук (Украина) — Александра Горячкина (Россия) — 1/2:1/2