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Сегодня, 14:41

Смагин считает, что Горячкина провалила старт четвертого этапа «Гран-при ФИДЕ»

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин заявил, что россиянка Александра Горячкина недооценила представительницу Германии Динару Вагнер в первом туре этапа «Гран-при ФИДЕ» на Кипре.

«Тур получился очень кровожадным, и шахматистки вновь доказали, что те, кто предрекал смерть классическим шахматам, сильно ошибаются. Для меня стало неожиданностью, что Горячкина проиграла, она упускала свои шансы и играла в несвойственном для себя стиле. На мой взгляд, она просто недооценила соперницу, нашу бывшую спортсменку, кстати, и откровенно провалила старт. Ничего страшного в этом нет, я видел, в какой она форме находится, поэтому думаю, она соберется и покажет хорошую игру в следующих партиях», — приводит ТАСС слова Смагина.

В первом туре четвертого этапа «Гран-при ФИДЕ» российская шахматиска проиграла Вагнер черными фигурами.

24-летняя Горячкина является двукратной победительницей Кубка России (2012, 2015), чемпионкой России 2015, 2017 и 2020 годов.

Источник: https://tass.ru/sport/17769029
Шахматы
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