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17 мая, 20:45

Три российские шахматистки победили во втором туре этапа Гран-при FIDE

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Екатерина Лагно черными фигурами в среду обыграла азербайджанку Гюнай Мамедзаде в партии второго тура четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации.

Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами обыграла грузинку Нану Дзагнидзе. Шахматистка Полина Шувалова черными победила представительницу Казахстана Бибисару Асаубаеву.

В третьем туре Лагно встретится с Тань Чжунъи, Шувалова — с Мамедзаде. Горячкина сразится с Костенюк.

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