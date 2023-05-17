Три российские шахматистки победили во втором туре этапа Гран-при FIDE

Российская теннисистка Екатерина Лагно черными фигурами в среду обыграла азербайджанку Гюнай Мамедзаде в партии второго тура четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации.

Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами обыграла грузинку Нану Дзагнидзе. Шахматистка Полина Шувалова черными победила представительницу Казахстана Бибисару Асаубаеву.

В третьем туре Лагно встретится с Тань Чжунъи, Шувалова — с Мамедзаде. Горячкина сразится с Костенюк.