Шувалова описала шахматный бум в Индии

Призер чемпионата мира по блицу, победительница командного чемпионата мира Полина Шувалова в интервью «СЭ» объяснила, почему шахматы так популярны в Индии.

— В последние годы вы неоднократно играли в Индии. Там чувствуется шахматный бум?

— Да, невероятный. Любители нашей игры ведут себя как футбольные фанаты. Хватают за руки, просят автографы, делают огромное количество фотографий. Что-то похожее я наблюдала недавно в Казахстане, где в стране тоже серьезный подъем шахмат.

В Индии шахматы очень популярны. Для многих это является мощным социальным лифтом. Став гроссмейстером, ты можешь выбиться в люди. Это стремление ощущается. И ребята молодцы. Их последние результаты впечатляют. Не только у мужчин, но и у женщин. Надеюсь, что у нас будет что-то подобное.

— В Индии есть несколько шахматных блогеров с миллионной аудиторией. У нас шахматы больше нишевый вид спорта. Следите за какими-то каналами, стримерами?

— Мне очень нравится Levitov Chess. На нем можно бесплатно посмотреть очень много крутого контента. Интервью, обзоры, лекции по тактике. Для меня это главный шахматный канал. Еще люблю послушать подкаст C-Squared Фабиано Каруаны. В нем ребята всегда поднимают интересные, актуальные темы. Хотя гостей хотелось бы более разнообразных, в основном там американские шахматисты.