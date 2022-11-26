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Шипов надеется, что россиянки не допустят китайского финала турнира претенденток

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Международный гроссмейстер Сергей Шипов надеется, что российские шахматистки Екатерина Лагно, Александра Горячкина и Александра Костенюк не пустят в финал турнира претенденток китаянку Тань Чжунъи.

«Я надеюсь, что кто-то из наших девушек не допустит китайский финал турнира претенденток, — приводит ТАСС слова Шипова. — Казалось бы, трое россиянок играют против одной китаянки, но матча всего два. Я считаю, что Екатерина Лагно будет фаворитом в матче против Тань Чжунъи, она более стабильная шахматистка, но если Катя проиграет, то любая из Александр тоже может победить».

Во вторник на турнире претенденток начнутся матчи в группе B. Лагно в четвертьфинале сыграет с Тань Чжунъи, а Костенюк — с Горячкиной. В финале победитель группы B сыграет с китаянкой Лэй Тинцзе, ставшей лучшей в группе A.

«Что касается встречи между Горячкиной и Костенюк, то у меня симпатий тут нет, пусть победит сильнейший. Конечно, многие считают фаворитом Горячкину, потому что она моложе и уже выигрывала соревнования претендентов. По идее, ей сам бог велел повторить достижения Яна Непомнящего (выиграть два раза подряд турнир претендентов) и выйти на матч за первенство мира, но посмотрим, получится ли ей это сделать», — добавил Шипов.

Финал турнира претенденток состоится в первом квартале 2023 года, место проведения матча пока не определено. Победитель получит 60 тысяч евро и право сыграть за мировую шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Источник: https://tass.ru/sport/16434157
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