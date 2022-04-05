Шахматист Карякин поблагодарил Карлсена за поддержку после отстранения россиянина от международных турниров

Российский шахматист Сергей Карякин поблагодарил чемпиона мира Магнуса Карлсена за поддержку после отстранения от международных турниров.

«Магнус понимает, что политика политикой, но есть спортивный отбор. Он великий чемпион, всегда побеждал за доской, а не за ее пределами.

Приятно слышать поддержку от ведущих гроссмейстеров и коллег, до этого и Хикару Накамура поддержал, чуть менее дипломатично, конечно. Это хорошо, потому что нельзя нарушать спортивный принцип», — приводит ТАСС слова Карякина.

Ранее норвежец выразил сомнения в справедливости отстранения Карякина.

Карякин получил шестимесячную дисквалификацию, которая вступила в силу 21 марта 2022 года. Причина — политические высказывания чемпиона мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016) в отношении событий на Украине.