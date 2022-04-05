Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил слова действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

«Поддержка пришла откуда не ждали», — написал Карякин в своем Telegram-канале.

Сегодня, 5 аперля, Карлсен прокомментировал шестимесячную дисквалификацию Карякина, отметив, что, возможно, нельзя дисквалифицироыать человека за мнение. По словам норвежца, это может лишь убедить россиянина в правоте своего мнения.

Карякин получил шестимесячную дисквалификацию, которая вступила в силу 21 марта 2022 года. Причина — политические высказывания чемпиона мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016) в отношении событий на Украине.

Карякин пропустит свой четвертый турнир претендентов, который пройдет в Мадриде с 16 июня по 7 июля.

Позже Карякин заявил, что хочет создать альтернативную шахматную федерацию.

Напомним, что в 2016 году Карякин сыграл в матче за звание чемпиона мира по шахматам против Карлсена. Норвежец сохранил титул чемпиона, обыграв россиянина на тай-брейке.