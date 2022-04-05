Карпов похвалил Карлсена за поддержку Карякина после отстранения от турниров

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов поделился мнением о том, что норвежец Магнус Карлсен поддержал Сергея Карякина, отстраненного от турниров.

«Учредители шахматной федерации почти 100 лет назад, во время Игр в Париже выбрали девиз «Мы все одна семья». И за 100 лет, даже во время движения фашизма понятно в какой стране никогда ФИДЕ не принимала никаких политических решений, — цитирует Карпова ТАСС. — И то, что произошло сейчас, это очень опасно для федерации. Лишить возможности одного из ведущих гроссмейстеров выступать — это преступление, и как я понимаю, комиссия по этике не имеет права отстранять Сергея. Магнус молодец. Могу пожать ему руку — не ожидал, что он выступит с таким заявлением».

Карякин получил шестимесячную дисквалификацию, которая вступила в силу 21 марта 2022 года. Причина — политические высказывания в отношении событий на Украине.

Карякин пропустит свой четвертый турнир претендентов, который пройдет в Мадриде с 16 июня по 7 июля. Позже россиянин заявил, что хочет создать альтернативную шахматную федерацию.