Шипов: «Российские шахматисты показали себя с лучшей стороны на онлайн-турнире серии Champions Chess Tour»

Шипов считает, что российские шахматисты показали себя с самой лучшей стороны на турнире серии «Тур чемпионов»

Гроссмейстер Сергей Шипов поделился мнением о выходе российских шахматистов в плей-офф онлайн-турнира серии Champions Chess Tour.

«Наши гроссмейстеры показали себя с самой лучшей стороны, выдержали напряжение борьбы и не просто вписали себя в призовую восьмерку, но и оказались в первой половине, так что друг с другом не встретятся до полуфинала. При этом соперники у них очень серьезные, и я по-прежнему считаю фаворитом Магнуса Карлсена. Хоть он и отстал от Непомнящего в предварительном раунде, но мы все знаем, что он может прибавлять», — приводит слова Шипова ТАСС.

По итогам отборочного раунда Непомнящий занял первое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Вторым стал чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (25 очков), третьим — Владислав Артемьев (24), четвертым — Андрей Есипенко (24), пятым — канадец Эрик Хансен (23), замкнули восьмерку лучших китаец Дин Лижэнь, вьетнамец Ле Куанг Льем и немец Винсент Каймер (все — по 22). Все они прошли в четвертьфинал онлайн-турнира серии Champions Chess Tour.

Непомнящий в четвертьфинале сыграет с Каймером, Артемьев — с Лижэнем, а Есипенко — с Хансеном. Игры пройдут 23 февраля.