Непомнящий, Артемьев и Есипенко прошли в плей-офф шахматного онлайн-турнира

Российские шахматисты Ян Непомнящий, Владислав Артемьев и Андрей Есипенко прошли в плей-офф онлайн-турнира серии Champions Chess Tour.

По итогам отборочного раунда Непомнящий занял первое место, набрав 29 очков. На второй строчке оказался норвежец Магнус Карлсен. Он набрал 25 очков. Владислав Артемьев стал третьим (24). Четвертый — Андрей Есипенко, набравший также 24 очка. Канадец Эрик Хансен занял пятую строчку (23). По 22 очка набрали китаец Дин Лижэнь, вьетнамец Ле Куанг Льем и немец Винсент Каймер.

По правилам турнира в плей-офф проходят первые восемь игроков.

Непомнящий в четвертьфинале сыграет с Каймером, Артемьев — с Дином Лиженем, а Есипенко — с Хансеном. Игры пройдут 23 февраля.