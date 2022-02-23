Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Шахматы

Сегодня, 00:33

Непомнящий, Артемьев и Есипенко прошли в плей-офф шахматного онлайн-турнира

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российские шахматисты Ян Непомнящий, Владислав Артемьев и Андрей Есипенко прошли в плей-офф онлайн-турнира серии Champions Chess Tour.

По итогам отборочного раунда Непомнящий занял первое место, набрав 29 очков. На второй строчке оказался норвежец Магнус Карлсен. Он набрал 25 очков. Владислав Артемьев стал третьим (24). Четвертый — Андрей Есипенко, набравший также 24 очка. Канадец Эрик Хансен занял пятую строчку (23). По 22 очка набрали китаец Дин Лижэнь, вьетнамец Ле Куанг Льем и немец Винсент Каймер.

По правилам турнира в плей-офф проходят первые восемь игроков.

Непомнящий в четвертьфинале сыграет с Каймером, Артемьев — с Дином Лиженем, а Есипенко — с Хансеном. Игры пройдут 23 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13814501
Ян Непомнящий
0
Читайте также
Британский бегун-олимпиец получил срок за помощь наркоторговцам. Дикая история в легкой атлетике
Дело Валиевой не помешает России вернуть гимн и флаг в декабре
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Победитель первого этапа «Гран-при ФИДЕ» определился на тай-брейке
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости