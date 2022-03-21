Гроссмейстер Сергей Шипов в разговоре с «СЭ» отреагировал на дисквалификацию Сергея Карякина комиссией по этике Международной шахматной федерации.

«ФИДЕ просто превратилась в политическую игрушку! — сказал Шипов «СЭ». — Конечно, им невыгодно поддерживать российских гроссмейстеров. Они же не будут рисковать международной шахматной площадкой ради наших ребят. Дисквалификация Карякина — одно из самых позорных решений за всю историю шахмат. Человек честно прошел отбор на турнир претендентов, а его нагло снимали с пробега из-за политических моментов! Когда такой беспредел был вообще. Это позорище останется навсегда!»

Из-за дисквалификации Карякин не сможет летом сыграть на турнире претендентов.

Ранее ФИДЕ объявила о временном отстранении российских и белорусских команд от соревнований под своей эгидой. Шахматисты этих стран могут выступать только в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе — без национальной символики.