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Сегодня, 16:55

Сергей Карякин: «Дворкович при всем желании не смог бы ничего сделать»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Российский шахматист Сергей Карякин после своей дисквалификации высказался о роли президента ФИДЕ Аркадия Дворковича.

«С одной стороны, мне хочется спустить всех собак на Аркадия Владимировича, сказать, что он виноват. С другой стороны, я буду объективен. Он возглавляет международную федерацию. При всем желании он бы ничего не смог сделать. Там много делегатов, комиссий, которые это все решают. В основном все иностранцы. Да, я обижен на него в том числе. Но не буду говорить, что я никогда с ним не поздороваюсь. Он много сделал для шахмат», — сказал Карякин «СЭ».

Из-за дисквалификации на шесть месяцев 32-летний россиянин пропустит турнир претендентов, который должен пройти летом.

Ранее совет ФИДЕ отстранил сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой до дальнейшего уведомления. В индивидуальных турнирах цикла чемпионата мира организация разрешила игрокам выступать исключительно под флагом ФИДЕ.

Аркадий Дворкович
Сергей Карякин (шахматы)
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