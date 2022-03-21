ФШР обжалует решение о дисквалификации Сергея Карякина

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что решение ФИДЕ о дисквалификации Сергея Карякина на шесть месяцев будет обжаловано.

«Федерация шахмат России изучит решение Комиссии ФИДЕ по этике и дисциплине в отношении Сергея Карякина и Сергея Шипова.

В ближайшее время мы подадим апелляцию: решение о дисквалификации Сергея Карякина на полгода будет обжаловано. Федерация шахмат России выступает против дискриминации спортсменов по любым критериям и будет бороться за их права.

Мы обращаемся к президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу с просьбой взять ситуацию под личный контроль», — приводит слова Филатова пресс-служба организации.

Из-за дисквалификации Карякин пропустит турнир претендентов, который пройдет летом.