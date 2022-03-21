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Сегодня, 17:05

ФШР обжалует решение о дисквалификации Сергея Карякина

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что решение ФИДЕ о дисквалификации Сергея Карякина на шесть месяцев будет обжаловано.

«Федерация шахмат России изучит решение Комиссии ФИДЕ по этике и дисциплине в отношении Сергея Карякина и Сергея Шипова.

В ближайшее время мы подадим апелляцию: решение о дисквалификации Сергея Карякина на полгода будет обжаловано. Федерация шахмат России выступает против дискриминации спортсменов по любым критериям и будет бороться за их права.

Мы обращаемся к президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу с просьбой взять ситуацию под личный контроль», — приводит слова Филатова пресс-служба организации.

Из-за дисквалификации Карякин пропустит турнир претендентов, который пройдет летом. 

Источник: https://ruchess.ru/news/all/reshenie_o_diskvalifikatsii_sergeya_karyakina_budet_obzhalovano/
Андрей Филатов
Сергей Карякин (шахматы)
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