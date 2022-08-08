Грищук может принять участие в шахматном турнире в Восточном экономическом форуме

Российский шахматист Александр Грищук сообщил, что может принять участие в международном шахматном турнире, который пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ). Гроссмейстер отметил, что примет решение в течение недели.

«Я думаю об участии в суперфинале чемпионата России и в турнире во Владивостоке, — приводит слова Грищука ТАСС. — Точно не знаю, когда приму решение, наверное, в течение недели должен буду определиться».

38-летний россиянин — двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад (2000, 2002) и четырехкратный победитель командного чемпионата мира (2005, 2010, 2013, 2019) в составе сборной России. Также шахматист является чемпионом России (2009) и трехкратным чемпионом мира по блицу (2006, 2012, 2015). На данный момент он занимает 17-е место в рейтинге Международной шахматной федерации.