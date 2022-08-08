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ФИДЕ создаст рабочую группу по допуску сборной России по шахматам на командные турниры

Карен Саркисян
Корреспондент
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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Марк Глуховский заявил о завершении работы конгресса Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Ченнаи (Индия).

«В индийском Ченнаи завершается работа конгресса ФИДЕ, — приводит слова Глуховского ТАСС. — В первый день мероприятия депутаты выбрали президента организации и руководящие органы на ближайшие четыре года. Президентом ФИДЕ подавляющим большинством голосов выбран Аркадий Дворкович, при этом сам совет организации значительно обновился, в него вошли шесть новых вице-президентов, включая первого вице-президента Ананда Вишванатана. Во второй день конгресса была принято несколько важных решений, утвержден предварительный бюджет на 2022 и 2023 годы, также делегаты одобрили заявку Шахматной федерации Узбекистана на проведение Всемирной шахматной олимпиады в 2026 году».

Кроме того, он рассказал, что конгресс ФИДЕ поручил совету организации в ближайшее время создать рабочую группу по вопросу участия сборных России и Белоруссии в командных международных соревнованиях.

«Участники конгресса обсудили вопрос о спортивных санкциях в шахматах, в том числе об участии в командных соревнованиях ФИДЕ сборных России и Белоруссии. Санкции против этих команд были приняты предыдущим советом организации в марте 2022 года. Конгресс принял решение поручить совету в ближайшее время вернуться к этому вопросу, создать рабочую группу и найти новое решение, учитывающее мнение участников конгресса и последние рекомендации Международного олимпийского комитета», — сказал Глуховский.

16 марта ФИДЕ запретила сборным России и Белоруссии участвовать в командных турнирах под эгидой организации, однако разрешила представителям этих стран играть в индивидуальных соревнованиях под флагом международной федерации.

Источник: https://tass.ru/sport/15420559
Аркадий Дворкович
ФИДЕ
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