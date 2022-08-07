Глава Федерации шахмат России рассказал о возможности проведения матча между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем
Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал о возможности проведения матча между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем.
— Были ли переговоры с Китаем о возможности провести матч Дина и Непомнящего на две страны?
— Мы сейчас не ведем переговоры, так как не понимаем, будут ли сняты санкции с нашей страны. Если будут страны, проведем переговоры. Надеемся на положительный исход. Может, хотя бы начать в России, может быть, в Третьяковской галерее.
— Будет ли ФШР как-то поддерживать подготовку Яна к матчу?
— Мы всегда стараемся поддерживать наших шахматистов, которые борются за корону. В прошлый раз не особо получилось, в этот раз будем больше стараться.
Непомнящий во второй раз подряд выиграл Турнир претендентов. В конце 2021 года он уже играл матч с Магнусом Карлсеном, и действующий чемпион мира защитил титул. Уже тогда Карлсен заявил, что вряд ли примет участие в следующем аналогичном матче.