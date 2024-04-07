Россиянка Лагно сыграла вничью с украинкой Музычук в третьем туре турнира претенденток

Российская шахматистка Екатерина Лагно в третьем туре турнира претенденток-2024 сыграла вничью с украинкой Анной Музычук.

Ранее Лагно сыграла вничью с соотечественницей Александрой Горячкиной и с Конеру Хампи из Индии. В следующем туре Лагно встретится с китаянкой Тань Чжунъи.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны у мужчин и женщин соответственно.