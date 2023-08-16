Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Игры
Главная
Шахматы

Сегодня, 19:15

Россиянка Горячкина вышла в финал Кубка мира по шахматам

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тань Чжунъи и Александра Горячкина.
Фото ФИДЕ

Российская шахматистка Александра Горячкина пробилась в финал Кубка мира, который проходит в Баку.

24-летняя спортсменка в полуфинале турнира оказалась сильнее китаянки Тань Чжунъи. В первой партии 15 августа Горячкина обыграла китаянку черными фигурами, а 16 августа вторая партия завершилась вничью на 66-м ходу.

Соперница Горячкиной по финалу определится в четверг по итогам тай-брейка между Анной Музычук (Украина) и Нургюл Салимовой (Болгария).

Шахматы
2
2
Читайте также
Экс-первая ракетка мира Возняцки возобновила карьеру
Фигурист Семененко рассказал, как относится к хейтерам
Экс-депутат парламента Финляндии усомнился в долгом пребывании страны в НАТО
Младенца в пакете нашли на улице в Ленинградской области
Пилот самолета умер в Панаме из-за возникших во время рейса проблем со здоровьем
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шипов назвал слабым выступление российских шахматистов на Кубке мира
Новости
RSS RSS
Все новости