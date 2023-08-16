Россиянка Горячкина вышла в финал Кубка мира по шахматам

Российская шахматистка Александра Горячкина пробилась в финал Кубка мира, который проходит в Баку.

24-летняя спортсменка в полуфинале турнира оказалась сильнее китаянки Тань Чжунъи. В первой партии 15 августа Горячкина обыграла китаянку черными фигурами, а 16 августа вторая партия завершилась вничью на 66-м ходу.

Соперница Горячкиной по финалу определится в четверг по итогам тай-брейка между Анной Музычук (Украина) и Нургюл Салимовой (Болгария).