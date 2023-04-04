Россиянка Горячкина вышла на первое место этапа Гран-при ФИДЕ в Индии

Россиянка Александра Горячкина во вторник, 4 апреля, черными фигурами сыграла вничью с соотечественницей Полиной Шуваловой в партии десятого тура третьего этапа серии Гран-при ФИДЕ.

Другая представительница России Екатерина Лагно белыми фигурами сыграла вничью с индийской спортсменкой Харикой Дронавалли.

Горячкина (5,5 очков в 8 партиях) делит первое место в турнирной таблице с китаянкой Чжу Цзиньэр и спортсменкой из Казахстана Бибисарой Асаубаевой. Лагно занимает четвертую строчку (4,5 очка в 8 партиях), Шувалова идет на пятой позиции (4; 8).

Российские шахматистки выступают под флагом ФИДЕ. Этап Гран-при в Нью-Дели (Индия) завершится 5 апреля.