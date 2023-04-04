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Филатов считает, что противостояние Непомнящего и Дин Лижэня придаст импульс развитию шахмат в мире

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что противостояние россиянина Яна Непомнящего и китайца Дин Лижэня в матче за шахматную корону придаст импульс развитию этого вида спорта во всем мире.

«Нас ожидает исторический матч, по нескольким пунктам. Никогда раньше в истории в матче за корону не участвовал гроссмейстер из Китая. Во-вторых, Ян вошел в историю, став лишь вторым шахматистом, которому удалось дважды подряд выиграть турнир претендентов и отобраться на матч. До этого такое удавалось лишь Смыслову. За Дин Лижэня будет болеть весь Китай, за Непомнящего — вся Россия. Уверен, такое противостояние придаст мощный импульс развитию шахмат в мире. Знаю, что Непомнящий ответственно подошел к матчу, серьезно готовится и сконцентрирован на результате. Мы будем болеть и переживать за него», — приводит слова Филатова ТАСС.

В прошлом году Непомнящий выиграл турнир претендентов и должен был сыграть в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном, однако норвежец отказался от игры.

Источник: https://tass.ru/sport/17445939
шахматы
Андрей Филатов
Ян Непомнящий
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