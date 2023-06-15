Россияне — триумфаторы первенств мира по рапиду и блицу

В Батуми состоялись детско-юношеские первенства мира по быстрым шахматам и блицу. Российские шахматисты, выступавшие под флагом ФИДЕ, завоевали 9 медалей в рапиде, 10 — в блице, а также заняли 10 призовых мест в соревновании по решению шахматных композиций.

Сергей Склокин стал чемпионом мира по рапиду в группе мальчиков до 10 лет, Кристина Завиваева выиграла первенство среди девочек до 10 лет. Таймаз Темирбеков занял второе место в группе мальчиков до 12 лет, Диана Преображенская завоевала «бронзу» в турнире девочек до 12 лет. Савва Ветохин стал третьим в категории юношей до 14 лет, а Анна Шухман — третьей в группе девушек до 14 лет. Александра Шведова стала чемпионкой мира среди девушек до 16 лет. Володар Мурзин первенствовал в группе старших юношей, Алексей Гребнев занял второе место.

В блице Сергей Склокин оформил «золотой дубль»; он также стал лучшим в решении композиции. Кристина Завиваева завоевала «бронзу» в категории девочек до 10 лет. Прохор Москвинов первенствовал в турнире мальчиков до 12 лет, Егор Корельский занял там второе место. Савва Ветохин стал чемпионом мира по блицу среди юношей до 14 лет, серебряный призер — Артем Усков. Александра Шведова повторила свой успех в рапиде, заняв первое место в группе девушек до 16 лет. Алена Волчкова финишировала третьей. Как и в быстрых шахматах, Володар Мурзин первенствовал в категории юношей до 18 лет, а Алексей Гребнев стал вторым.

Президент ФШР Андрей Филатов: «Поздравляю наших юных спортсменов с блестящим выступлением на первенствах мира по рапиду и блицу! Как известно, класс шахматистов особенно ярко проявляется в турнирах с укороченным контролем времени, и наши шахматисты вновь доказали, что они являются одними из сильнейших на планете. По праву успех ребят разделяют их родители и тренеры, которые на протяжении многих лет ведут их к победам и медалям. Желаю всем новых успехов и достижений!»

(Этери Кублашвили)