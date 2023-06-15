Команда Гимназии имени Е. Примакова выиграла финал «Белой ладьи»

В оздоровительном комплексе «Сочи Парк Отель» завершился 54-й финал «Белой ладьи».

Дружина из подмосковной Гимназии им. Е. Примакова, уверенно лидировавшая на протяжении всего турнира, уверенно заняла чистое первое место. За команду выступали Максим Чертков, Александр Усов, Александр Федосов и Ирен Люцингер, тренер — гроссмейстер Игорь Ягупов.

Победителям достался главный приз: сертификат на участие в престижном международном соревновании с сопутствующей экскурсионной программой.

Второе место занял коллектив из «Курчатовской школы» (Москва), третьими финишировали учащиеся Лицея № 180 «Полифорум» (Екатеринбург).

Всего в турнире участвовало 87 команд — 85 российских из различных регионов и две дружины из Беларуси и Киргизии.

Общее руководство организацией соревнований осуществляли Министерство спорта Российской Федерации, Федерация шахмат России при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Фонда Тимченко в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». Генеральный партнер ФШР — ПАО «ФосАгро». Партнеры соревнования — ПАО «Аэрофлот», федеральная территория «Сириус» и оздоровительный комплекс «Сочи Парк Отель».

(Владимир Барский)