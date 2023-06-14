Гроссмейстер из России Александр Мотылев сменил спортивное гражданство на румынское

Чемпион России и чемпион Европы по шахматам гроссмейстер из России Александр Мотылев сменил гражданство и теперь будет представлять Румынию на международных соревнованиях, сообщает пресс-служба ФИДЕ.

Гроссмейстер назначен директором сборной Румынии, так как шахматист является и действующим тренером. Ранее он работал с Сергеем Карякиным и мужской сборной России.

В состав команды, помимо Мотылева, входят гроссмейстеры Кирилл Шевченко, Рихард Раппорт и Ливиу-Дитер Нисипяну.