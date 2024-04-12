Результаты 7-го дня турнира претендентов-2024

В Торонто завершился седьмой игровой день турнира претендентов-2024.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой и после первого круга с 4,5 очка возглавляет турнирную таблицу.

У женщин россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина сыграли свои партии вничью.

Турнир претендентов-2024

Ян Непомнящий (Россия) —Хикару Накамура (США) — 0,5:0,5

Фабиано Каруана (США) —Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 0,5:0,5

Ниджат Абасов (Азербайджан) — Видит Гуджрати (Индия) — 0,5:0,5

Алиреза Фируджа (Франция) — Гукеш Доммараджу (Индия) — 1:0

Турнир претенденток-2024

Екатерина Лагно (Россия) — Нургюл Салимова (Болгария) — 0,5:0,5

Александра Горячкина (Россия) — Тань Чжунъи (Китай) — 0,5:0,5

Анна Музычук (Украина) — Хампи Конеру (Индия) — 0,5:0,5

Лэй Тинцзе (Китай) — Рамешбабу Вайшали (Индия) — 1:0

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны у мужчин и женщин соответственно.