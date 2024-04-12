Горячкина и Чжунъи сыграли вничью на турнире претенденток-2024

Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с Нургюл Салимовой из Болгарии в 7-м туре турнира претенденток-2024. Теперь у россиянки 4 очка. Она делит третье место с Лэй Тинцзе из Китая.

Другая россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с Тань Чжунъи из Китая. Она идет на 2-й строчке в таблице — 4,5 очка. Лидирует китаянка Тань Чжунъи с 5 очками.

Результаты всех партий 7-го тура:

Екатерина Лагно (Россия) — Нургюл Салимова (Болгария) — 0,5:0,5

Александра Горячкина (Россия) — Тань Чжунъи (Китай) — 0,5:0,5

Анна Музычук (Украина) — Хампи Конеру (Индия) — 0,5:0,5

Лэй Тинцзе (Китай) — Рамешбабу Вайшали (Индия) — 1:0

Турнир претенденток проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победительница получит право сыграть за звание чемпионки мира по шахматамв 2025 году против действующей чемпионки Цзюй Вэньцзюнь из Китая.