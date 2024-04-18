Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 11:10

Владимир Путин наградил шахматистов

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Филатов.
Фото Этери Кублашвили

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Федерации шахмат России Андрея Филатова за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного шахматного движения.

Орденом Почета награждена чемпионка мира по блицу гроссмейстер Валентина Гунина, орденом Дружбы — старший тренер женской сборной России гроссмейстер Сергей Рублевский, тренер мужской сборной России гроссмейстер Александр Рязанцев и главный тренер сборных команд России гроссмейстер Сергей Яновский.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили чемпионка мира по рапиду, международный мастер Анастасия Боднарук и исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

За большой вклад в популяризацию шахматного спорта в России и за рубежом орденом Дружбы награжден президент Азиатской шахматной федерации шейх Султан бен Халифа Аль Нахайян.

Благодарность президента Российской Федерации за вклад в развитие и популяризацию отечественного шахматного движения объявлена гроссмейстерам Даниилу Дубову и Максиму Матлакову.

Пресс-служба ФШР

Андрей Филатов
Владимир Путин
Читайте также
Советская барьеристка Нарожиленко-Энквист рассказала, как поборола рак
Журналист Такер Карлсон создал Telegram-канал
В Дагестане жестко задержали главу МЧС Чечни Цакаева
Слишкович с горечью поражения рассказал о будущем Джикии, а Зарема разочаровалась в команде Семака. Что произошло после матча «Зенит» - «Спартак»
СМИ обнаружили считавшегося погибшим миллиардера у любовницы в Москве
Неизвестный в маске устроил взрыв в отделении Сбербанка в Омске
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Результаты 11-го дня турнира претендентов-2024

В Екатеринбурге определились чемпионы России

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости