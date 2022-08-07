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Сегодня, 17:08

Глава Федерации шахмат России: «Постепенно с каждым месяцем ситуация по отношению к России менялась»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал о перспективах развития российского спорта.

— Под санкциями у нас много находится шахматистов, не только Сергей Карякин. Это большая несправедливость по отношению к нему. Но там это все ограничивается сроком до сентября, у некоторых других шахматистов нет даже перспектив к снятию санкций с них. К примеру на конгрессе сейчас присутствует 16-летний Мурзин, который пытается показать своей игрой, чего они лишаются в связи с его отстранением.

— Удастся ли собрать денежки для призового фонда на матч за шахматную корону, учитывая, что Карлсена не будет?

— Вопрос в том, где будет проходить. Если ФИДЕ согласиться в России, то купечество поможет.

— Ожидали ли такого разгрома на выборах?

— Честно скажу, не ожил такой триумфальной победы, такого разрыва не было в истории. Верил и ожидал победу, но такого разгрома не ждали. Постепенно с каждым месяцем ситуация по отношению к России менялась. Была большая пропагандисткая компания, что Россия изолирована.

— Верите ли, что удастся вернуть наши команды в большой спорт в новый срок Аркадия Владимировича на посту президента ФИДЕ?

— Сейчас идет перезагрузка всех органов ФИДЕ. Надеемся, что данный вопрос будет рассмотрен, и наши команды вернуться на международную арену. В какой период? Это многоэтапный вопрос.

Сергей Карякин (шахматы)
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