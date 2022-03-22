«Смешали шахматы с грязью и лицемерием». Жена Карякина раскритиковала ФИДЕ после дисквалификации мужа

Галия Карякина, супруга российского гроссмейстера Сергея Карякина, выступила с обращением в адрес Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в связи с отстранением шахматиста на шесть месяцев.

«Не всем дано играть в шахматы так, как это делает мой муж! Целая Международная шахматная федерация испугалась и решила не допускать Сергея до официальных турниров. Ребята из ФИДЕ надеются попасть в олимпийские виды спорта, заискивая и выслуживаясь перед МОК и другими спортивными организациями.

Другими способами не получается. Шахматы для меня всегда были особым видом спорта! Шахматы — это спорт для избранных, так говорила и считала я. Шахматы — это отличная игра! А ФИДЕ своей политикой уничтожила эту исключительность и возвышенность шахмат. Смешали шахматы с грязью и лицемерием! Жаль, что Международная шахматная федерация так опозорила шахматы!" — написала Карякина в соцсетях.

Напомним, Карякин получил шестимесячную дисквалификацию, которая вступила в силу 21 марта 2022 года. Причина — политические высказывания чемпиона мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016) в отношении событий на Украине.

Карякин пропустит свой четвертый турнир претендентов, который состоится в Мадриде с 16 июня по 7 июля.