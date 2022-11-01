Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 12:00

Отец Карлсена рассказал, почему его сын отказался от чемпионского матча с Непомнящим

Читать «СЭ» в Telegram Новости
Магнус Карлсен.
Фото AFP

Хенрик Карлсен, отец и менеджер действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, объяснил, почему его сын не хочет принимать участия в чемпионском матче.

«Что касается формата, то дебютная подготовка требует столько времени и так ограничивает игру в классические шахматы на высшем уровне, что Магнус не мог не испытывать усталости от участия в чемпионских циклах», — цитирует Хенрика Карлсена NRK.

Ранее Карлсен отказался от партии за шахматную корону против Непомнящего, который стал досрочным победителем турнира претендентов.

Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
4
16
Читайте также
Побег из Парижа: удивительная история чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского
Анатолий Карпов упал и попал в реанимацию. Что случилось с чемпионом мира по шахматам?
МИД призвал Лондон ответить на данные о переписке Трасс и Блинкена об СП
Олег Тиньков начал процесс отзыва своего бренда «Тинькофф» из банка
Хакер из ДНР взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Федерации шахмат России заявили, что готовы оказать Карпову любую поддержку
Реклама
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости