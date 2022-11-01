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Сегодня, 13:04

Помощник Карпова рассказал, когда шахматиста выпишут из больницы

Мария Гусева
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Помощник бывшего чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова Альберт Степанян рассказал, когда гроссмейстера выпишут из больницы.

«Действительно, произошел неприятный инцидент. Анатолий Евгеньевич поскользнулся, упал и ударился головой. Его увезли в больницу, где врачи оказали помощь. Переломов нет, Анатолий Евгеньевич в сознании, но получил сотрясение мозга. Врачи сказали, что в течение недели его выпишут. Все сообщения про нападение, ИВЛ, переломы — это ересь какая-то», — цитирует ТАСС Степаняна.

В понедельник, 31 октября, стало известно, что Карпов получил черепно-мозговую травму в результате падения.

71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.

Источник: https://tass.ru/sport/16213879
Анатолий Карпов
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