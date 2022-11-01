Помощник Карпова рассказал, когда шахматиста выпишут из больницы

Помощник бывшего чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова Альберт Степанян рассказал, когда гроссмейстера выпишут из больницы.

«Действительно, произошел неприятный инцидент. Анатолий Евгеньевич поскользнулся, упал и ударился головой. Его увезли в больницу, где врачи оказали помощь. Переломов нет, Анатолий Евгеньевич в сознании, но получил сотрясение мозга. Врачи сказали, что в течение недели его выпишут. Все сообщения про нападение, ИВЛ, переломы — это ересь какая-то», — цитирует ТАСС Степаняна.

В понедельник, 31 октября, стало известно, что Карпов получил черепно-мозговую травму в результате падения.

71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.