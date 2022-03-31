Финалисты этапа «Гран-при» по шахматам в Берлине определятся по результатам тай-брейков

Американец Хикару Накамура сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым во второй полуфинальной партии третьего этапа «Гран-при» Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Берлине.

Во втором полуфинале иранец Мохаммед Амин Табатабаи белыми фигурами обыграл американца Уэсли Со.

Счет в обеих полуфинальных встречах по итогам двух партий стал равным. За выход в финал шахматисты сыграют тай-брейк 1 апреля, финал турнира пройдет 2-4 апреля.

Российские шахматисты Григорий Опарин, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Никита Витюгов и Александр Предке не смогли пробиться в полуфинал соревнований.