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Сегодня, 20:39

Финалисты этапа «Гран-при» по шахматам в Берлине определятся по результатам тай-брейков

Анна Горшкова
Корреспондент
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Американец Хикару Накамура сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым во второй полуфинальной партии третьего этапа «Гран-при» Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Берлине.

Во втором полуфинале иранец Мохаммед Амин Табатабаи белыми фигурами обыграл американца Уэсли Со.

Счет в обеих полуфинальных встречах по итогам двух партий стал равным. За выход в финал шахматисты сыграют тай-брейк 1 апреля, финал турнира пройдет 2-4 апреля.

Российские шахматисты Григорий Опарин, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Никита Витюгов и Александр Предке не смогли пробиться в полуфинал соревнований.

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