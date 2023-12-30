Норвежец Карлсен защитил титул чемпиона мира по блицу

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу-2023 в Самарканде.

33-летний норвежец набрал 16 очков за 21 тур. Второе и третье места в турнире заняли россиянине Даниил Дубов (15,5 балла) и Владислав Артемьев (15) соответственно.

Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу в седьмой раз за карьеру. 28 декабря он также стал победителем чемпионата мира по рапиду.

Шахматный чемпионат мира по блицу и рапиду проходил в Узбекистане с 26 по 30 декабря.