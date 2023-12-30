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Дворкович — о победе Гуниной на ЧМ по блицу: «Валентина преодолела множество препятствий»

Дворкович объяснил, за счет чего Гунина выиграла чемпионат мира по блицу
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу российской шахматистки Валентины Гуниной на чемпионате мира по блицу среди женщин.

«Валентина показала свою настоящую силу, преодолела множество препятствий и победила за счет спортивного духа и оптимизма», — сказал Дворкович «СЭ».

Гунина начала турнир в Самарканде с семи побед подряд, по итогу в 17 турах шахматистка набрала 14 очков.

Шахматы
Аркадий Дворкович
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