Дворкович — о победе Гуниной на ЧМ по блицу: «Валентина преодолела множество препятствий»
Дворкович объяснил, за счет чего Гунина выиграла чемпионат мира по блицу
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу российской шахматистки Валентины Гуниной на чемпионате мира по блицу среди женщин.
«Валентина показала свою настоящую силу, преодолела множество препятствий и победила за счет спортивного духа и оптимизма», — сказал Дворкович «СЭ».
Гунина начала турнир в Самарканде с семи побед подряд, по итогу в 17 турах шахматистка набрала 14 очков.
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