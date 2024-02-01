Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

1 февраля, 11:15

Нестеров о Фируджа: «Алиреза — гений»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-чемпион юниорского ЧМ-2023 Арсений Нестеров в интервью «СЭ» рассказал о своих ближайших целях.

— В свое время вы на равных бились со своими сверстниками: Алиреза Фируджа и Нихалом Сарином. Есть желание вновь приблизиться к ним?

— Хотелось бы, но это требует серьезной работы. Не то что неделю хорошо поработаю и выбью рейтинг 2700. В первую очередь надо самому играть лучше, а не гнаться за Сарином и тем более за Алиреза. Фируджа — гений. Таких, как он, в истории шахмат можно пересчитать по пальцам.

— В 2023-м вы сыграли хоть один турнир в Азии?

— Ни одного. Надеюсь, что в 2024-м приму участие во взрослом чемпионате Азии.

Арсений Нестеров. «В онлайн-шахматах обоснованные подозрения и паранойя имеют тонкую грань». Нестеров — о победе над Ниманном и расследовании Крамника
0
Читайте также
Племянник Шипулина выступил за сборную Словакии по лыжным гонкам
Большунов одержал 17-ю победу в 17 гонках сезона Кубка России
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нестеров — о 10-летнем контракте с ФШР: «Теперь будет проще делать выбор в пользу сильных турниров»

Карякин: «Мне будет приятно, если хоккеисты станут регулярно играть в шахматы»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости