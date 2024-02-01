Нестеров о Фируджа: «Алиреза — гений»

Вице-чемпион юниорского ЧМ-2023 Арсений Нестеров в интервью «СЭ» рассказал о своих ближайших целях.

— В свое время вы на равных бились со своими сверстниками: Алиреза Фируджа и Нихалом Сарином. Есть желание вновь приблизиться к ним?

— Хотелось бы, но это требует серьезной работы. Не то что неделю хорошо поработаю и выбью рейтинг 2700. В первую очередь надо самому играть лучше, а не гнаться за Сарином и тем более за Алиреза. Фируджа — гений. Таких, как он, в истории шахмат можно пересчитать по пальцам.

— В 2023-м вы сыграли хоть один турнир в Азии?

— Ни одного. Надеюсь, что в 2024-м приму участие во взрослом чемпионате Азии.