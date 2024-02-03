Карякин: «Мне будет приятно, если хоккеисты станут регулярно играть в шахматы»

Гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о сеансе одноименной игры в шахматы с хоккеистами петербургского СКА и воспитанниками школы «Красная машина — юниор».

«Пару ничьих мы сделали. Могу поздравить именинника Сергея Толчинского. Мы с ним знакомы несколько лет. Я выступал на Кубке мира в 2021 году в Сочи, он тогда сделал первый ход. Это был очень успешный для меня турнир, и я был рад его здесь видеть. Надеюсь, что шахматы, в свою очередь, помогут хоккеистам мыслить где-то более стратегически и позволят принимать на льду более интересные решения. Мне будет по-человечески приятно, если хоккеисты будут регулярно играть в шахматы», — приводит ТАСС слова шахматиста.

34-летний Карякин является обладателем Кубка мира ФИДЕ 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012), чемпионом мира по блицу (2016), а также двукратным победителем командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019).