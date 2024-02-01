Нестеров — о 10-летнем контракте с ФШР: «Теперь будет проще делать выбор в пользу сильных турниров»

Вице-чемпион юниорского ЧМ-2023 Арсений Нестеров в интервью «СЭ» отметил плюсы подписания десятилетнего контракта с Федерацией шахмат России (ФШР).

— В середине декабря вы подписали контракт с ФШР на 10 лет. Для вас это важная история?

— Это серьезный контракт. Всех деталей раскрывать не могу, но общая суть очевидна. Я работаю над шахматами, прогрессирую, а ФШР создает комфортные условия, чтобы я мог это делать. Еще в контракте прописано, что я обязуюсь не менять федерацию (в моих планах такого и не было). Доволен, что у меня есть такая возможность. Постараюсь, чтобы и в федерации остались удовлетворены нашим сотрудничеством.

— Раньше вам не хватало комфортных условий?

— Важный нюанс заключается в том, что теперь у меня будет возможность играть в более сильных турнирах. До подписания контракта с ФШР передо мной всегда стоял выбор: могу поехать на сильный открытый турнир в Катар и уйти в минус, так как сам оплачиваю билеты, гостиницу, прочие расходы. Или могу поехать на более слабый опен, но где я получу приглашение от организаторов и практически с гарантией возьму какой-то приз. То есть всегда приходилось выбирать: сыграть сильный турнир, попробовать повысить рейтинг, поиграть с очень сильными шахматистами или быть ремесленником — сыграть и заработать денег. Теперь будет проще делать выбор в пользу более сильных турниров.

Нестеров стал вторым шахматистом, подписавшим подобный контракт. Первым был Андрей Есипенко.