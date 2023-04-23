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Смагин: «Дин Лижэнь не угадал с дебютом, для Непомнящего была не слишком трудная партия»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский гроссмейстер, вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин объяснил, почему десятая партия матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем завершилась вничью.

Партия продолжалась чуть больше трех часов и завершилась на 45-м ходу после размена всех фигур. Непомнящий ведет в матче со счетом 5,5-4,5.

«Мне кажется, сегодня Дин явно не угадал с дебютом. Собственно, несмотря на то, что он получил небольшой перевес, сразу чувствовалось, что шансы на победу у него ничтожные — так и оказалось. Конечно, он мог надеяться на ошибку Яна, но характер позиции был такой, и времени у него было столько, что спокойно можно было разобраться — что Ян и сделал. Не слишком трудная партия, за исключением некоторых ходов в дебюте, на которые он четко отреагировал.
Дин потерял белый цвет и ухудшил свои шансы на успех в матче. Яну большой плюс просто за характер сегодняшней борьбы: и с дебютом угадал, и не сделал никаких ошибок, не стал дергаться. Он четко знал цель — сделать ничью. Он это и сделал», — приводит «Газета.ru» слова Смагина.

Следующая партия матча Ян Непомнящий — Дин Лижэнь пройдет в понедельник, 24 апреля. Россиянин будет играть белыми фигурами.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/23/20275291.shtml
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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