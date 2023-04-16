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Непомнящий — Лижэнь: видеотрансляция 6 партии матча за звание ЧМ — прямой эфир на Матч Страна 16 апреля

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Ян Непомнящий и Дин Лижэнь.
Фото FIDE

В воскресенье, 16 апреля, в Астане (Казахстан) российский гроссмейстер Ян Непомнящий проведет шестую партию за мировую шахматную корону в матче с китайцем Дин Лижэнем. Игра начнется в 12.00 по московскому времени.

Видеотрансляция пятой партии матча Непомнящий — Лижэнь будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Страна» и по этой ссылке. Эфир стартует в 12.00.

Финал в Астане проходит с 7 апреля по 1 мая. Расписание можно посмотреть здесь. После пяти партий россиянин ведет в счете — 3-2.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка.

шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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